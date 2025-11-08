Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы из-за церковного суда

Глава РПЦ отстранил митрополита Нестора от управления экзархатом, в который входят епархии﻿ в западноевропейских странах. Временное руководство передано митрополиту Марку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы﻿, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии», — говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с начавшимся в отношении митрополита церковным судом. Причины суда не раскрываются. Управление этими структурами временно поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Центр экзархата расположен в Париже. Экзархат управляет епархиями во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Ирландии, Испании, Швейцарии, Португалии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако.

Нестор родился 4 сентября 1974 года в Москве, обучался на вечернем отделении факультета информатики Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета и работал в Министерстве внешних экономических связей.

Позднее окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, также учился в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, там же служил настоятелем кафедрального храма Трех святителей.

27 ноября 2022 года возведен в сан митрополита в Москве. В том же году назначен Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, патриаршим экзархом Западной Европы, с временным сохранением управления Испанско-Португальской епархией.

Марк родился 31 марта 1964 года в Перми. На сайте РПЦ указано, что в 1982–1984 годах он служил в Советской армии, а затем поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой — в Московскую духовную академию.

В 2013 году Марк уже служил временно управляющим приходами Московского патриархата в Италии. 4 ноября 2015 года возведен в сан митрополита. Кроме того, в 2024 году ему было поручено временное управление Будапештско-Венгерской епархией, эту должность до него несколько месяцев занимал Нестор.