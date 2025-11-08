Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы из-за церковного суда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии», — говорится в сообщении.
Такое решение принято в связи с начавшимся в отношении митрополита церковным судом. Причины суда не раскрываются. Управление этими структурами временно поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Центр экзархата расположен в Париже. Экзархат управляет епархиями во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Ирландии, Испании, Швейцарии, Португалии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако.
Нестор родился 4 сентября 1974 года в Москве, обучался на вечернем отделении факультета информатики Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета и работал в Министерстве внешних экономических связей.
Позднее окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, также учился в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, там же служил настоятелем кафедрального храма Трех святителей.
27 ноября 2022 года возведен в сан митрополита в Москве. В том же году назначен Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, патриаршим экзархом Западной Европы, с временным сохранением управления Испанско-Португальской епархией.
Марк родился 31 марта 1964 года в Перми. На сайте РПЦ указано, что в 1982–1984 годах он служил в Советской армии, а затем поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой — в Московскую духовную академию.
В 2013 году Марк уже служил временно управляющим приходами Московского патриархата в Италии. 4 ноября 2015 года возведен в сан митрополита. Кроме того, в 2024 году ему было поручено временное управление Будапештско-Венгерской епархией, эту должность до него несколько месяцев занимал Нестор.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев