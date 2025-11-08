В Польше отклонили проект президента о наказании за бандеровские символы

Сейм Польши отклонил проект Навроцкого об ответственности за пропаганду бандеровщины﻿. Польский президент говорил, что принятие законопроекта поможет направить польско-украинские отношения в правильное русло

Кароль Навроцкий (Фото: Damian Burzykowski / Newspix.pl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польский сейм отклонил президентский проект изменений в закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в стране», в том числе речь идет о наказании «за пропаганду бандеровщины», пишет RMF24.

За отклонение законопроекта проголосовали 244 депутата, против — 198, трое воздержались.

Президентские поправки предусматривали ужесточение наказаний за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и увеличение диапазона наказаний за организацию незаконного пересечения границы — с двух до 12 лет лишения свободы.

Также Навроцкий предложил продлить с трех до десяти лет минимальный срок непрерывного пребывания в Польше, необходимый для признания иностранца польским гражданином, и ввести наказание за распространение бандеровской идеологии по аналогии с нацизмом и фашизмом. «Нам следует четко сказать стоп бандеровщине и приравнять в Уголовном кодексе символику бандеровщины к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом, и советскому коммунизму, а также внести поправки в закон об Институте национальной памяти», — заявлял он.

Членов организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, на территории России обе признаны экстремистскими и запрещены) — Польша считает ответственными за геноцид польского населения Волыни на Западной Украине в 1943 году. В 1950-м Верховный суд Польши признал УПА преступной организацией. Степан Бандера — один из лидеров ОУН, а также один из инициаторов создания УПА. В январе 2024-го Минюст России внес УПА и ОУН в перечень нацистских организаций и признал нацистскими их атрибутику и символику.

Согласно президентскому проекту поправки, лицо, которое «публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую идеологию, идеологию Организации украинских националистов, фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии или идеологию, призывающую к применению насилия для влияния на политическую или общественную жизнь», будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, президент предложил Институту национальной памяти отвечать за регистрацию, сбор, хранение, обработку и публикацию документов о преступлениях, совершенных против лиц польской национальности или польских граждан других национальностей в период с 8 ноября 1917 по 31 июля 1990 года членами и сотрудниками ОУН-УПА.

Ранее Навроцкий неоднократно заявлял, что в Польше необходимо законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской, поскольку таким образом удастся «ликвидировать российскую пропаганду» и направить польско-украинские отношения в правильное русло.

Власти Украины грозили ответом на решения Польши, в Киеве сочли эти планы «политизированными».