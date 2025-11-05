Путин назначил своего спецпредставителя по вопросам климата
Президент России Владимир Путин возложил обязанности спецпредставителя по вопросам климата и водных ресурсов на своего помощника Руслана Эдельгериева. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов», — говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 5 ноября.
Эдельгериев родился в 1974 году в Чечено-Ингушской АССР. С 1992 по 1994 год служил в вооруженных силах, в 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
С февраля 2004 по май 2007 года он служил в РОВД Курчалоевского района Чечни, с декабря 2007 по январь 2008 занимал пост первого замминистра сельского хозяйства Чеченской республики.
Материал дополняется
