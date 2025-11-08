 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg рассказал, как шведский курорт стал форпостом против России

Bloomberg: любимый курорт шведов Готланд стал форпостом против России
Военные начали возвращаться на остров Готланд, демилитаризованный после холодной войны, из-за его стратегического положения в Балтийском море, пишет Bloomberg. Остров находится на морских путях в Петербург и Калининград
Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet / TT / Global Look Press
Фото: Andreas Bardell / Aftonbladet / TT / Global Look Press

Остров Готланд, популярный у шведов в качестве места отдыха, постепенно становится военным объектом стратегической важности, сообщает Bloomberg со ссылкой на власти и местных жителей.

Готланд привлекает туристов ландшафтом, сочетающим сельские пейзажи и открытые ветреные пляжи. Этим местом, как пишет Bloomberg, вдохновлялся оскароносный режиссер Ингмар Бергман, снявший «Сцены из супружеской жизни» (1973, также является сценаристом новой адаптации 2021 года), «Фанни и Александр» (1983), «Девичий источник» (1960) и другие картины.

Как правило, в октябре многие местные туристические предприятия закрываются на зиму, но в этом году строительные компании, рестораторы, владельцы кафе и операторы общественного транспорта получают дополнительные доходы от сотен новых клиентов из числа военных, сообщает агентство.

«Возвращение военных — большое событие для нас», — сказал изданию управляющий отеля Visby Börs Магнус Ольссон.

Atlantic узнал, что министры США живут на базах армии после смерти Кирка
Политика
Марко Рубио

На острове есть военная база Тофта, где уже служат около 300 призывников — на 40 больше, чем в 2022 году, пишет Bloomberg. По его данным, в ближайшем будущем число мест размещения там увеличат, чтобы численность можно было удвоить. Недавно для размещения избытков личного состава там также был арендован особняк, утверждает издание.

«Они постоянно расширяются. Начинает казаться, что нас окружают», — говорит Эйблин Макменамин — сельский житель, чья ферма соседствует с этим особняком.

Десять лет назад база Тофта представляла собой полигон для шведских военных, работающих неполный рабочий день. Сегодня она преображается: курсанты используют ее плацы и лесные тропы, чтобы развивать навыки управления артиллерией, грузовиками и танками. Как отмечает Bloomberg, рост военного присутствия также наглядно показывает, как миллиардные вложения в оборону меняют облик районов вдоль восточных границ НАТО, прилегающих к России.

Готланд — остров в Балтийском море, от него до границы с российской Калининградской областью около 250 км на юго-восток. Расстояние от острова до Петербурга — примерно 650 км в северо-восточном направлении.

Швеция стала членом НАТО в марте 2024 года. Также государство является членом ЕС.

Готланд ввиду своего расположения в центральной части Балтийского моря имеет стратегическое значение — с его территории обеспечивается контроль над воздушными и морскими путями с востока на запад, в том числе в Калининград и Санкт-Петербург, поясняет Bloomberg.

Как напоминает издание, шведы, датчане и немцы веками боролись за контроль над этим островом. Во времена холодной войны на Готланде размещались тысячи шведских солдат, располагались сверхсекретные станции для прослушки и гавани для подводных лодок. Однако после распада Советского Союза остров был демилитаризован.

Губернатор округа Готланд Шарлотта Петри Горницка подтвердила, что численность войск на острове растет. «Присутствие военных весьма заметно в повседневной жизни», — сказала она изданию.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Швеция военная база курорт туризм
