Atlantic узнал, что министры США живут на базах армии после смерти Кирка

На военных базах и в домах, предназначенных для военнослужащих, живут Хегсет, Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и другие. По данным The Atlantic, поводом послужило не только убийство Кирка, но и протесты

Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы после убийства праворадикального активиста Чарли Кирка, пишет американский журнал The Atlantiс со ссылкой на источники.

Среди причин переездов — не только убийство Кирка, но и протесты против политики Трампа, которые устраивают жители США, пишет издание. Кроме того, поводом послужили угрозы в адрес чиновников и их семей.

На военные базы, где должностные лица могут рассчитывать на охрану со стороны военных, по сведениям источников The Atlantic, перебрались по меньшей мере шесть представителей администрации Трампа. Это министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие.

Теперь эти чиновники живут в домах для военных неподалеку от Вашингтона, а также на военных базах. Так, Хегсет и Рубио перебрались на военную базу Форт Лесли Макнейр, а Ноэм переехала из своего многоквартирного дома в округе Колумбия в дом, предназначенный для коменданта береговой охраны на объединенной базе Анакостия-Боллинг, через реку от Вашингтона.

Кроме того, на военную базу переехал Министр сухопутных войск США Дэниэл Дрисколл: его семья живет в Вашингтоне только часть времени, а остальную проводит на объединенной базе Майер-Хендерсон-Холл рядом с Арлингтонским национальным кладбищем (пригород Вашингтона).

Пресс-секретарь департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер со своим супругом, главным советником Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, также живет в доме, предназначенном для военных, сообщает издание.

В США уже были прецеденты, когда члены кабинета министров жили на военных базах при предыдущих администрациях, отмечает The Atlantic. Так делали в том числе Роберт Гейтс, министр обороны при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, а также Джим Мэттис, глава Пентагона времен первого президентского срока Трампа. Майк Помпео, экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь при Трампе во время его первого президентства жил на Объединенной военной базе Майер-Хендерсон-Холл.

31-летнего Кирка смертельно ранили из огнестрельного оружия 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Активист скончался в больнице. Кирк был известен как сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах страны. Он также был сторонником Трампа.