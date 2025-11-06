В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину
Немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Роланд Тайс призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера лишить дирижера Юстуса Франца ордена «За заслуги перед ФРГ». Об этом депутат сообщил изданию Politico.
Поводом для заявления стала поездка Франца в Москву, где во вторник, 4 октября, президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы. На церемонии российский лидер отметил, что 81-летний музыкант «ведет плодотворную деятельность по сближению и взаимному обогащению культур России и Федеративной Республики Германия».
Тайс заявил, что после этого Франц не должен быть кавалером ордена «За заслуги перед ФРГ».
Орден «За заслуги перед ФРГ» (нем. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, BVO) — высшая государственная награда Германии, учрежденная в 1951 году. Вручается гражданам Германии и иностранцам за значительные заслуги в политической, экономической, культурной, научной, спортивной или общественной сферах.
Франц ранее подписал «Манифест за мир» — петицию с призывом начать переговоры с Россией, подготовленную журналистом и экс-депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт. Дирижер известен выступлениями с оркестрами Берлина, Нью-Йорка, Вены и Лондона и считается поклонником творчества Чайковского и Рахманинова, отмечает издание.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg