Политика⁠,
0

В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину

Юстус Франц
Юстус Франц (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Роланд Тайс призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера лишить дирижера Юстуса Франца ордена «За заслуги перед ФРГ». Об этом депутат сообщил изданию Politico.

Поводом для заявления стала поездка Франца в Москву, где во вторник, 4 октября, президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы. На церемонии российский лидер отметил, что 81-летний музыкант «ведет плодотворную деятельность по сближению и взаимному обогащению культур России и Федеративной Республики Германия».

Тайс заявил, что после этого Франц не должен быть кавалером ордена «За заслуги перед ФРГ».

Орден «За заслуги перед ФРГ» (нем. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, BVO) — высшая государственная награда Германии, учрежденная в 1951 году. Вручается гражданам Германии и иностранцам за значительные заслуги в политической, экономической, культурной, научной, спортивной или общественной сферах.

Франц ранее подписал «Манифест за мир» — петицию с призывом начать переговоры с Россией, подготовленную журналистом и экс-депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт. Дирижер известен выступлениями с оркестрами Берлина, Нью-Йорка, Вены и Лондона и считается поклонником творчества Чайковского и Рахманинова, отмечает издание.

Плугина Ирина
Германия госнаграда орден Дружбы Владимир Путин дирижер
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
