Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала слишком несовременным название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и предложила его изменить.
«Анна Юрьевна [Попова], только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — обратилась она к главе службы (цитата по «РИА Новости»).
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека создана в 2004 году. Ей предшествовали такие ведомства, как Санитарно-эпидемиологическая служба (1922–1933), Государственная санитарная инспекция (1933–1950-е), Государственная санитарно-эпидемиологическая служба СССР (1963–1991), Госсанэпиднадзор (1991–2004).
Матвиенко отметила колоссальную работу, которую провело руководство Роспотребнадзора по приведению подведомственных дел в порядок. Если раньше поступало много жалоб на большое число документов, тома требований, в которых было трудно разобраться юристам, представителям бизнеса и простым людям, то теперь служба реагирует «очень оперативно и адекватно».
Матвиенко также отметила роль Поповой и Роспотребнадзора в том, что Россия прошла пандемию «с наименьшими издержками».
Председатель Совфеда указала на важность жесткой вертикали в Роспотребнадзоре — от федерального центра до регионов.
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