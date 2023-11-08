Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора

Глава Совфеда предложила сделать короче и осовременить название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое она сочла «каким-то совковым»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала слишком несовременным название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и предложила его изменить.



«Анна Юрьевна [Попова], только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — обратилась она к главе службы (цитата по «РИА Новости»).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека создана в 2004 году. Ей предшествовали такие ведомства, как Санитарно-эпидемиологическая служба (1922–1933), Государственная санитарная инспекция (1933–1950-е), Государственная санитарно-эпидемиологическая служба СССР (1963–1991), Госсанэпиднадзор (1991–2004).

Матвиенко отметила колоссальную работу, которую провело руководство Роспотребнадзора по приведению подведомственных дел в порядок. Если раньше поступало много жалоб на большое число документов, тома требований, в которых было трудно разобраться юристам, представителям бизнеса и простым людям, то теперь служба реагирует «очень оперативно и адекватно».

Матвиенко также отметила роль Поповой и Роспотребнадзора в том, что Россия прошла пандемию «с наименьшими издержками».

Председатель Совфеда указала на важность жесткой вертикали в Роспотребнадзоре — от федерального центра до регионов.