Путин назвал евразийское условие создания справедливого миропорядка

Путин отметил, что часть создания нового миропорядка заключается в обеспечении мира, стабильности и процветания в Евразии. Миропорядок должен быть основан на приоритете международного права, подчеркнул он

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Создание в Евразии пространства мира и стабильности — это часть процесса формирования нового мирового порядка, заявил президент Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде», вышедшем в канун визита главы государства в республику 9 ноября.

«Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания», — сказал он.

Путин подчеркнул, что таких целей нельзя достичь «без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений». Он также назвал «непременным условием» процесса уважение прав народов «на собственную модель развития» и полное соблюдение Устава ООН.

Глава государства напомнил о проекте Большого евразийского партнерства — российской инициативы по формированию на континенте «широкого интеграционного контура». По его словам, он может стать важным шагом на пути достижения цели создания нового миропорядка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям» сказал, что формирование многополярного мира «идет чрезвычайно болезненно». На фоне конфликтов, санкций и торговых войн «сложно оставаться оптимистом», признался лидер.

«Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию «долгосрочного устойчивого мира», — отметил Токаев.

По его мнению, для этого нужно выполнить два условия: быть готовыми «к взаимным уступкам» и сохранять «приверженность нормам международного права», в том числе решать противоречия согласно принципам Устава ООН.

Он добавил, что ООН в последнее время подвергается критике, растут подрывающее верховенство ее мандата «блоковость и геополитическая фрагментация». Токаев обратил внимание на необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава.