Медведев предложил посмотреть, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США

Медведев заявил о манипуляциях голосами на выборах в США

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Манипуляция голосами избирателей — не про «Единую Россию», однако такое происходит в США, где 8 ноября начинаются промежуточные выборы в конгресс, заявил заместитель председателя Совета безопасности, лидер единороссов Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами Томской, Кировской и Сахалинской областей.

Такое мнение он выразил после выступления главы Сахалинской области Валерия Лимаренко. «Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами. Но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали», — сказал Медведев.

По его словам, подобные случаи «бывали в истории страны» и происходят в других. «Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция — совершенно другая», — указал Медведев.

8 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Большинство мест и в палате представителей, и в сенате сейчас занимает Демократическая партия. Промежуточными выборы называются, поскольку проводятся посередине срока действующего президента.

Согласно опросу Siena College от 17 октября, 49% американцев готовы отдать голос за республиканцев, в то время как демократов поддерживают 45% опрошенных, писала газета The New York Times, отмечая, что результаты Демократической партии ухудшились по сравнению с сентябрьским опросом.