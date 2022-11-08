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Германия провела переговоры с Wintershall после данных о российском газе

Reuters: власти Германии ведут переговоры с Wintershall о добыче газа в России
Немецкие Spiegel и ZDF сообщили, что газ, добываемый Wintershall Dea и Газпромом в России, может быть использован в военных целях на Украине. После этого власти Германии начали переговоры с компанией, передает Reuters
«Газпром» GAZP ₽170,08 +0,14% Купить
Фото: Friso Gentsch / Global Look Press
Фото: Friso Gentsch / Global Look Press

Правительство Германии ведет переговоры с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea после сообщений СМИ о том, что добыча российского газового конденсата компанией помогает поддерживать военную операцию на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого кабмина.

Немецкий журнал Spiegel и общественная телекомпания ZDF выпустили расследование о том, что газовый конденсат, добываемый в России совместными предприятиями Wintershall Dea и «Газпрома», помимо прочего, может перерабатываться в реактивное топливо. Ссылаясь на военного эксперта, СМИ сообщили, что топливо может быть использовано в военных целях.

РБК направил запрос в «Газпром». Wintershall Dea отвергла все обвинения.

«Обвинение в том, что конденсат из Ачимовского месторождения, в добыче которого участвует Wintershall Dea, используется прямо или, возможно, даже косвенно для ведения агрессивной войны, является нечестным и несостоятельным», — говорится в заявлении исполнительного директора Wintershall Марио Мерена.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. Компании также принадлежит газотранспортный бизнес, включая 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), она выступала одним из инвесторов строительства «Северного потока-2».

В середине июля Wintershall Dea сообщила, что продолжит управлять своими активами в России, в том числе Южно-Русским газовом месторождение.

Мерен тогда сказал, что компания не планирует продавать свою 15,5% долю в Nord Stream. Уход из России был бы большим подарком для российского правительства, добавил он.

Тогда говорилось, что Wintershall Dea сохранит доли и в совместных с «Газпромом» проектах по добыче природного газа на Ачимовском месторождении в Сибири — «Ачимгаз» (50% у компании, 50% — у «Газпрома») и Achim Development, в котором она владеет 25%.

На Южно-Русском месторождении ежегодно добывается 25 млрд куб. м природного газа, на Ачимовском — 10 млрд куб. м.

Wintershall Dea была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2». Компания вложила в него €730 млн. В марте, после начала спецоперации России на Украине и банкротства проектной компании «Северного потока-2», немецкая компания объявила о списании €1 млрд инвестиций в этот проект.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Германия Wintershall Россия газ Газпром Военная операция на Украине
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