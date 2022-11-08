Новые кадры прибытия российских военных в Белоруссию

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9
(+0,29)
Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24
(-0,86)
Инвестиции, 07 ноя, 16:33
В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом
Политика, 13:55
Минобороны России сообщило о сорванных и отраженных атаках ВСУ
Политика, 13:52
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права
Партнерский проект, 13:43
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Хиддинк назвал проведенное в сборной России время волшебным
Спорт, 13:42
«Пока все дома» — 30 лет. Кто был первым гостем и другие факты о передаче
Life, 13:39
Тарасова ответила Третьяку на сравнение Ротенберга с ее отцом
Спорт, 13:38
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 13:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пользователи FTX пожаловались на проблемы с выводом средств
Крипто, 13:35
Киев пообещал участие Зеленского в саммите G20
Политика, 13:35
Обвиняемый в изнасилованиях футболист сравнил себя с Брэдом Питтом
Спорт, 13:29
В Брянске возле железнодорожных путей обнаружили пустую мину
Политика, 13:28
Антитеррористический центр СНГ увидел рост влияния радикальных талибов
Политика, 13:28
Мэрия оценила готовность скоропомощного комплекса НИИ им. Склифосовского
Город, 13:24
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого
РБК и РН-Энерго, 13:19
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Военная операция на Украине
,
08 ноя, 12:27
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Новые кадры прибытия российских военных в Белоруссию
В Белоруссии будет развернута группировка войск из 9 тыс. человек, заявили белорусские военные. Первые эшелоны с техникой и личным составом начали прибывать в страну в середине октября
Video
Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск
Политика
Теги
Белоруссия
военные
Россия
Подпишись на Telegram РБК
Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Минск сообщил о подготовке к совместным с Россией учениям «Щит Союза»
Политика
Минск сообщил иностранным военным, где развернут войска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter