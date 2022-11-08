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Новые кадры прибытия российских военных в Белоруссию

В Белоруссии будет развернута группировка войск из 9 тыс. человек, заявили белорусские военные. Первые эшелоны с техникой и личным составом начали прибывать в страну в середине октября

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Белоруссия военные Россия
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