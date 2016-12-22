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Ставленник Меркель стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии
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Ставленник Меркель стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии
Политика, 16:05
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Ставленник Меркель стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер стал кандидатом от нее на пост председателя Еврокомиссии в 2019 году. Так решил съезд «народников» в Хельсинки. Кандидатуру 46-летнего Вебера, гражданина Германии, поддержали 79,2% проголосовавших, сообщается в Twitter ЕНП. Соперником Вебера был бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб. «Спасибо большое всем за вашу поддержку, и давайте вместе перевернем страницу в истории Европы», — написал Вебер в Twitter после подсчета голосов.

На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году была введена система так называемых ключевых кандидатов (Spitzenkandidaten), согласно которой лидер партии, заручившейся наибольшим количеством мандатов на выборах, получает право стать новым главой Еврокомиссии. Однако утверждение на эту должность не происходит автоматически: кандидатуру должны поддержать не менее 16 из 28 членов Евросовета (к моменту выборов их, вероятно, будет уже 27 из-за выхода Великобритании), а также большинство евродепутатов.

На выборах четыре года назад Европейская народная партия получила большинство, а ее кандидат Жан-Клод Юнкер стал председателем Еврокомиссии. Следующие выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Кроме Вебера за пост намерен бороться экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, сейчас вице-президент Еврокомиссии. Он является кандидатом от второй по численности партии европейского парламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

В октябре кандидатуру Вебера на пост ключевого кандидата поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, так что эксперты считают шансы Вебера сменить Юнкера довольно высокими. Президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли будет активно отстаивать своего кандидата и готов работать со ставленником немцев, отмечал в беседе с РБК глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. По словам эксперта, французский президент рассчитывает продвинуть своего кандидата на другую должность — главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Мандат нынешнего главы, итальянца Марио Драги истекает в 2019 году.

Теги: Ангела Меркель , Еврокомиссия , Жан-Клод Юнкер
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