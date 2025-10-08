 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Глава СПЧ заявил, что фетва о доставке противоречит Конституции

Глава СПЧ Фадеев заявил, что фетва о доставке противоречит Конституции
Фадеев отметил, что принятая фетва о недопустимости доставки курьерами-мусульманами ряда товаров противоречит Конституции. ДУМ не может брать на себя функции органов публичной власти, заявил глава СПЧ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Фетва Духовного управления мусульман (ДУМ) России о недопустимых для доставки курьерами-мусульманами товаров противоречит некоторым статьям Конституции страны. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова цитирует телеграм-канал совета.

«Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — сказал он.

Фетва — это религиозно-правовое заключение в исламе, изданное признанным религиозным авторитетом муфтием.

По его словам, ст. 14 Конституции закрепляет принцип светского государства и означает, что религиозные организации не могут брать на себя функции органов публичной власти.

«Заключение ДУМ РФ направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, это является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти», — уточнил Фадеев.

Фадеев добавил, что ст. 8 Конституции закрепляет принцип единства экономического пространства, а также свободного перемещения товаров и услуг. По его мнению, фетва ДУМ «создает искусственные барьеры для такого перемещения» и нарушает тем самым данный принцип.

Он напомнил, что ст. 37 Конституции гарантирует свободу труда всем достигшим соответствующего возраста гражданам страны. «Она реализуется через право граждан свободно выбирать труд, на который они соглашаются», — отметил Фадеев.

Глава СПЧ сказал также, что ст. 19 Конституции запрещает безосновательное ограничение свободы труда по признаку религиозной принадлежности.

Фадеев отметил, что решение ДУМ нарушает также ст. 29 Конституции, запрещающую разжигание религиозной розни. «Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — объяснил он.

7 октября Духовное управление мусульман России решило разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). На сайте ДУМ появилась фетва, в которой подробно разъяснялись правила работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата.

В списке запрещенных для доставки товаров оказались алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключение составляет их доставка с целью утилизации. Фетва допускает возможность работы с грузами, происхождение и состав которых курьерам неизвестен.

