Трамп заявил о попытке бывшего спецпрокурора «уничтожить» республиканцев

После сообщения Fox News о том, что бывший спецпрокурор Смит отслеживал сообщения сенаторов в рамках расследования о штурме Капитолия, из ФБР уволили помогавших ему агентов

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший спецпрокурор США Джек Смит, который вел расследование против Дональда Трампа, «шпионил» за законодателями-республиканцами, написал в Truth Social американский лидер.

По словам Трампа, слежкой занимался и Минюст при его предшественнике Джо Байдене. «Это действительно ужасно. Они пытались уничтожить Республиканскую партию и попались!!!» — заявил президент.

На этой неделе Fox News сообщил, что Смит и агенты ФБР отслеживали личные сообщения и телефонные звонки десятка сенаторов-республиканцев в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Агенты входили в группу под названием «Арктический мороз», основанную в апреле 2022 года и «проводили предварительный анализ» сообщений законодателей. В их числе, по данным телеканала, были Линдси Грэм, Марша Блэкберн, Рон Джонсон, Джош Хоули, Синтия Ламмис и другие.

Вскоре после публикации директор ФБР Кэш Патель заявил, что отдел, помогавший Смиту в расследовании, распущен. Входившие в группу агенты, по словам Пателя, «превратили правоохранительные органы в оружие против американского народа». «Эта эпоха закончилась», — написал он в X, добавив, что из ведомства уволили сотрудников, которые «действовали неэтично».

Смит вел два дела против Трампа — о вмешательстве в выборы 2020 года и о ненадлежащем хранении секретных документов. В ноябре 2024-го, после победы республиканца на выборах, он попросил суд прекратить дела, ходатайство удовлетворили. Спецпрокурор заявлял, что «полностью поддерживает» выдвинутые против Трампа обвинения, но напомнил о политике Минюста, согласно которой действующие президенты не могут подвергаться уголовному преследованию. В начале 2025 года он покинул должность.

Трамп называл дела против него политически мотивированными. В провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году он обвинил ФБР.