 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил о попытке бывшего спецпрокурора «уничтожить» республиканцев

После сообщения Fox News о том, что бывший спецпрокурор Смит отслеживал сообщения сенаторов в рамках расследования о штурме Капитолия, из ФБР уволили помогавших ему агентов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший спецпрокурор США Джек Смит, который вел расследование против Дональда Трампа, «шпионил» за законодателями-республиканцами, написал в Truth Social американский лидер.

По словам Трампа, слежкой занимался и Минюст при его предшественнике Джо Байдене. «Это действительно ужасно. Они пытались уничтожить Республиканскую партию и попались!!!» — заявил президент.

На этой неделе Fox News сообщил, что Смит и агенты ФБР отслеживали личные сообщения и телефонные звонки десятка сенаторов-республиканцев в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Агенты входили в группу под названием «Арктический мороз», основанную в апреле 2022 года и «проводили предварительный анализ» сообщений законодателей. В их числе, по данным телеканала, были Линдси Грэм, Марша Блэкберн, Рон Джонсон, Джош Хоули, Синтия Ламмис и другие.

Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году
Политика
Фото:Дмитрий Паршин / РИА Новости

Вскоре после публикации директор ФБР Кэш Патель заявил, что отдел, помогавший Смиту в расследовании, распущен. Входившие в группу агенты, по словам Пателя, «превратили правоохранительные органы в оружие против американского народа». «Эта эпоха закончилась», — написал он в X, добавив, что из ведомства уволили сотрудников, которые «действовали неэтично».

Смит вел два дела против Трампа — о вмешательстве в выборы 2020 года и о ненадлежащем хранении секретных документов. В ноябре 2024-го, после победы республиканца на выборах, он попросил суд прекратить дела, ходатайство удовлетворили. Спецпрокурор заявлял, что «полностью поддерживает» выдвинутые против Трампа обвинения, но напомнил о политике Минюста, согласно которой действующие президенты не могут подвергаться уголовному преследованию. В начале 2025 года он покинул должность.

Трамп называл дела против него политически мотивированными. В провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году он обвинил ФБР.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп спецпрокурор Кэш Патель ФБР
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
ФБР уволило работников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда
Политика
За что администрация Трампа хочет засудить бывших глав ФБР и ЦРУ
Политика
Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Трамп заявил о попытке бывшего спецпрокурора «уничтожить» республиканцев Политика, 06:01
Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 05:53
Грета Тунберг заявила, что в израильской тюрьме ее пытали военные Политика, 05:25
Два аэропорта России приостановили полеты Политика, 05:11
Россияне назвали достойный размер пенсии Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Раде допустили, что Украине не разрешат использовать Tomahawk Политика, 04:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В двух районах и двух городах Воронежской области сбили около десяти БПЛА Политика, 04:37
Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене стажировки в ОВД Общество, 04:18
На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе Политика, 03:59
Опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, созданную ИИ Технологии и медиа, 03:43
Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia Технологии и медиа, 03:16
Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы Общество, 03:01
Латвия с 1 ноября запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию Политика, 02:39