Политика⁠,
0

Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС

Палубные истребители F/A-XX призваны заменить F/A-18E/F Super Hornet и имеют ключевое значение в противостоянии с Китаем. В конкурсе участвуют Boeing и Northrop Grumman. Проект затянулся из-за споров о финансировании и подрядчиках
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет утвердил выбор подрядчика для разработки и строительства истребителей шестого поколения для Военно-морских сил США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Палубные истребители F/A-XX заменят F/A-18E/F Super Hornet, которые находятся на вооружении с 1990-х годов. Новые самолеты будут иметь большую дальность и продолжительность полета, а также смогут взаимодействовать как с беспилотными летательными аппаратами, так и с корабельными системами противовоздушной обороны.

В конкурсе участвуют Boeing и Northrop Grumman. Победитель может быть объявлен уже на этой неделе, но не исключено, что процесс снова затянется, сообщили источники агентства. Реализация программы затянулась из-за споров о финансировании и возможностях подрядчиков между Пентагоном и конгрессом.

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Политика
Дэн Кейн

Пентагон ранее запросил $74 млн для обеспечения «минимального финансирования» разработки. По данным Reuters, некоторые представители военного ведомства пытались отсрочить программу на срок до трех лет, выражая опасения по поводу цепочек поставок. ВМС США и конгресс, напротив, хотели ускорить реализацию проекта, последний выделил $750 млн на эти цели и дополнительные $1,4 млрд в 2026 финансовом году.

Проект F/A-XX имеет ключевое значение в противостоянии с Китаем, пишет агентство. Пекин «невероятно амбициозен в создании прототипов самолетов шестого поколения и постановке на вооружение истребителей и бомбардировщиков пятого поколения», отметил аналитик TD Cowen Роман Швейцер.

Поставки первых серийных самолетов ожидаются в 2030-х годах, при этом количество F/A-XX, стоимость и точные сроки реализации программы остаются засекреченными. F/A-18 продолжат эксплуатировать до 2040-х.

