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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о задержании «помощника Глазьева» в Молдавии

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ называет экономиста Чистилина помощником экс-советника президента России Глазьева. Его задержали молдавские спецслужбы и передали Украине. Чистилина обвиняют в госизмене и оправдании действий Москвы
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведенной совместно с Госпогранслужбой и «иностранными партнерами» операции, в ходе которой был задержан экономист, директор «Международного института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца» Дмитрий Чистилин.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 436-2 украинского УК («оправдание вооруженной агрессии России»). Кроме того, говорится в сообщении, фиксируются «факты оказания» задержанным содействия «в обходе введенных против России санкций». Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отмечается в публикации. Фигуранта арестовали на два месяца, передает УНИАН.

СБУ и «Царьград» называют его помощником Сергея Глазьева, бывшего советника президента России (2012–2019 годы, занимался в том числе и постсоветским пространством). И Чистилин, и Глазьев входили в редакционную коллегию сборников научных работ, а также вместе выпустили книгу «Белорусский выбор. Политический и экономический анализ ситуации до и после выборов 2020 г.».

РБК обратился за комментарием к Сергею Глазьеву.

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По версии СБУ, Чистилин также «организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы», принимая участие в различных форумах. На них, «действуя якобы от имени украинской общественности», он продвигал российскую позицию, «надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров», считает украинская спецслужба.

ТАСС со ссылкой на друга задержанного Игоря Калдаре, с которым они вместе организовали международную конференцию по вопросам региональной безопасности в Бухаресте, пишет, что у Чистилина — украинское и российское гражданства. По словам Калдаре, Чистилин после мероприятия вылетел в Москву. «Затем он вернулся в Кишинев, чтобы вместе со мной начать подготовку к следующей конференции в Сербии, которая посвящена проблемам православия. Но уже в Молдавии был задержан, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его спецслужбам Украины», — рассказал собеседник агентства.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Молдавия СБУ задержание госизмена Сергей Глазьев
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