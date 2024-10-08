Минобороны сообщило о взятии Золотой Нивы в Донбассе
Минобороны сообщило, что российские подразделения заняли два населенных пункта в ДНР – Золотую Ниву и Зоряное Первое.
Золотая Нива находится к западу от Угледара. Весной 2022 года российские подразделения уже занимали этот населенный пункт. Об отходе из Золотой Нивы Минобороны позже не сообщало.
Зоряное – село к востоку от Курахово. Это район, из которого в последние недели велись обстрелы Петровского района Донецка.
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