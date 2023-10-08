Нетаньяху заявил о начале наступления на Газу

Премьер Израиля сообщил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил. Наступление будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», сказал он

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил палестинской группировки, проникших на территорию страны.

«Мы вступаем в долгую и трудную войну, которая была навязана нам убийственной атакой ХАМАСа», — написал он в соцсети X (Twitter).

Израиль также начал наступление на Газу, «и оно будет продолжаться без колебаний и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», отметил премьер.

«Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим», — добавил Нетаньяху.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи на арабском языке обратился к жителям сектора Газа с призывом искать убежища из-за операции против ХАМАСа, пишет The Times of Israel.

Накануне вечером премьер призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». Он назвал нападение на Израиль беспрецедентным и заверил, что этот «черный день» будет «отомщен». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — пообещал он.

Утром после начала атаки ХАМАСа Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны, а не военной операции». Израильская армия в ответ на нападение начала операцию «Железные мечи».

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Утром в приграничные районы на юге страны вторглись боевики ХАМАСа. Палестинская группировка объявила о начале военной операции, атаку на Израиль она назвала ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. ЦАХАЛ в ответ стал наносить удары по целям ХАМАСа в Газе. Вечером армия сообщила, что вновь взяла под контроль большинство населенных пунктов на границе. Минобороны ввело особое положение на всей территории страны.

Сообщалось о взятии в заложники израильтян. По данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.