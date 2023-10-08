Минздравы Израиля и Палестины сообщили о росте числа жертв из-за ударов

Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены

Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,5 тыс. получили ранения, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав.

The Times of Israel, в свою очередь, сообщает о более чем 250 погибших. 1590 человек были ранены и доставлены в больницы. Из них 19 находятся в критическом состоянии, 293 — в тяжелом.

Haaretz со ссылкой на палестинский Минздрав пишет, что в результате израильских ударов более 230 жителей сектора Газа погибли и свыше 1,7 тыс. получили ранения.

При этом, по данным издания, израильтяне, взятые в заложники боевиками ХАМАС в кибуце Беэри на юге страны, были освобождены через несколько часов.

Накануне утром ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, под него попал в том числе Тель-Авив. Отряды боевиков палестинской группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС назвал атаку ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Вечером он призвал жителей немедленно уехать из Газы. «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заверил Нетаньяху.

ЦАХАЛ вечером объявил, что военные вернули под контроль большинство населенных пунктов на границе, куда ранее вторглись отряды ХАМАС. Израильские военные также отчитались об ударах по целям группировки в Газе.