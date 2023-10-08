 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Минздравы Израиля и Палестины сообщили о росте числа жертв из-за ударов

Число жертв войны Израиля с ХАМАСом превысило 500, число раненых — 3 тыс.
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены

Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,5 тыс. получили ранения, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав.

The Times of Israel, в свою очередь, сообщает о более чем 250 погибших. 1590 человек были ранены и доставлены в больницы. Из них 19 находятся в критическом состоянии, 293 — в тяжелом.

Haaretz со ссылкой на палестинский Минздрав пишет, что в результате израильских ударов более 230 жителей сектора Газа погибли и свыше 1,7 тыс. получили ранения. 

При этом, по данным издания, израильтяне, взятые в заложники боевиками ХАМАС в кибуце Беэри на юге страны, были освобождены через несколько часов.

Накануне утром ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, под него попал в том числе Тель-Авив. Отряды боевиков палестинской группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС назвал атаку ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Вечером он призвал жителей немедленно уехать из Газы. «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заверил Нетаньяху.

Читайте на РБК Pro
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап

ЦАХАЛ вечером объявил, что военные вернули под контроль большинство населенных пунктов на границе, куда ранее вторглись отряды ХАМАС. Израильские военные также отчитались об ударах по целям группировки в Газе. 

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
В боях с ХАМАС погиб высокопоставленный израильский офицер
Политика
ХАМАС сообщил об ударе израильской авиации по дому лидера группировки
Политика
Армия Израиля сообщила об уничтожении сотен боевиков ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Как в России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров. Инфографика Экономика, 02:00
Алиев возложил на Францию вину за возможную напряженность с Арменией Политика, 01:51
Минздравы Израиля и Палестины сообщили о росте числа жертв из-за ударов Политика, 01:33
Особое положение ввели на всей территории Израиля Политика, 01:17
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
В боях с ХАМАС погиб высокопоставленный израильский офицер Политика, 00:51
Армия Израиля нанесла удары по штабам и командному ракетному центру ХАМАС Политика, 00:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль Политика, 00:04
Посол России в Израиле назвал эскалацию в секторе Газа беспрецедентной Политика, 07 окт, 23:46
Байден заявил о праве Израиля защищать себя Политика, 07 окт, 23:22
Red Wings перенесет время вылета рейса из Сочи в Тель-Авив и обратно Политика, 07 окт, 23:18
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 07 окт, 23:15
Минобороны отчиталось о перехвате еще одной летевшей на Крым ракеты С-200 Политика, 07 окт, 22:57