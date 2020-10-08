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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Главу Службы нацбезопасности Армении уволили на фоне конфликта в Карабахе

Аргишти Кярамян
Аргишти Кярамян (Фото: sns.am)

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Микаел Амбарцумян, заместитель главы СНБ. Ранее он возглавлял следственный департамент СНБ и руководил борьбой с организованной преступностью.

Аргишти Кярамяну 29 лет, до прихода на пост главы СНБ он работал в прокуратуре и в Комитете государственных доходов. Руководителем спецслужбы он пробыл всего четыре месяца.

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Отставка главы Службы нацбезопасности произошла на фоне конфликта в Карабахе, обострившегося 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации ситуации и в в обстрелах населенных пунктов. В частности, Ереван заявил, что азербайджанские силы обстреливают Степанакерт с применением дальнобойной артиллерии. В Баку, в свою очередь, утверждают, что азербайджанские города Гянджа и Мингечавир (Мингечаур) подверглись ракетным обстрелам.

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