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Киссинджер предупредил о схожей с Первой мировой ситуации в мире

Один из авторов политики разрядки между США и СССР заявил, что обеспокоен новой «холодной войной» США и Китая. Экс-госсекретарь предупредил, что в мире складывается ситуация, схожая с положением во время Первой мировой войны
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Peter Foley / Bloomberg)

США и Китай должны установить пределы геополитического противостояния, в противном случае мир окажется в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом, как передает Bloomberg, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе виртуальной дискуссии, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка.

Вашингтон и Пекин должны договориться о «правилах игры», чтобы избежать риска эскалации напряженности, объяснил Киссинджер, и придерживаться этих правил. «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — объяснил экс-госсекретарь США.

Киссинджер, занимавший пост госсекретаря в годы разрядки между США и СССР, заявил, что он все больше встревожен новой «холодной войной», разворачивающейся между Китаем и США. Возникновение этого конфликта он объяснил появлением новых технологий, которые изменили геополитический ландшафт. Америке в нынешнем мире нужно новое мышление, считает Киссинджер, и осознание, что «мир слишком сложен для того, чтобы одна страна удерживала гегемонию как в экономике, так и в стратегической сфере».

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Ван И

Киссинджер неоднократно призывал Вашингтон отказаться от политики безусловной гегемонии. В июне 2017 года он во время встречи с Сергеем Лавровым заявил, что США хотят установить доминирующие позиции в мире, а Россия отстаивает свои интересы.

Киссинджер начал политическую карьеру в 1968 году, когда президент Ричард Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности. С 1973-го по 1977 год Киссинджер был госсекретарем США.

В 1973 году он совместно с вьетнамским дипломатом Ле Дык Тхо получил Нобелевскую премию мира за завершение переговоров об окончании войны во Вьетнаме.

Автор
Георгий Тадтаев
Генри Киссинджер США новая холодная война КНР
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