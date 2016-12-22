Шойгу объяснил Японии отказ проводить учения «Восток-2018» на Курилах

Глава российского ведомства отметил, что Москва пошла на это, прислушавшись к предложениям японской стороны. Начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии заявил, что Токио не ожидало от России такого шага

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Масштабные учения российской армии «Восток-2018», которые в сентябре прошли на территории страны, носили исключительно оборонительный характер. Об этом в ходе встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Москва приняла решение не включать в зону учений территорию Курильских островов после того, как рассмотрела соответствующие предложения японской стороны.

«Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения «Восток-2018». К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — отметил глава российского ведомства.

В ответ Кацутоси Кавано заявил, что они не отправили наблюдателей, так как опасались, что учения могут провести на «северных территориях» (так в Японии называют четыре российских Курильских острова, на которые претендует страна). «Однако в этот раз российская сторона решила не проводить военные учения на «северных территориях», — отметил адмирал.

Шойгу заверил, что Москве и Токио есть что обсудить. Он напомнил, что в последний раз Кавано приезжал в Россию шесть лет назад, в конце июня 2012 года. «Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры», — добавил Шойгу.

Японский адмирал в ответ на это выразил надежду на продуктивное сотрудничество с Россией в сфере обороны. Он отметил, что Япония положительно оценивает решение не задействовать Курилы в учениях «Восток-2018». «Мы высоко это ценим», — заключил он.

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них приняли участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, силы дальней и военно-транспортной авиации. На одном из этапов к маневрам присоединились подразделения из Монголии и Китая.

Япония выражала обеспокоенность планам России провести учения. Например, 7 сентября генсек кабмина страны Ёсихидэ Суга заявил, что пристально следит за действиями российской армии. Он подчеркивал, что усиление российского присутствия в районе Курильских островов и рядом с ними идет вразрез с позицией Токио.