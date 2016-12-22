Помпео на встрече с Ким Чен Ыном лишили переводчика и вооруженной охраны

Прибывшему на встречу с лидером Северной Кореи госсекретарю США не позволили взять на переговоры своего вооруженного охранника и личного переводчика, выяснил Bloomberg. Всего встреча продолжалась 3,5 часа

Ким Чен Ын и Майк Помпео (Фото: KCNA via Reuters)

Краткий визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, где он провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, начался с напряженной сцены прямо в аэропорту Пхеньяна, сообщает Bloomberg со ссылкой на путешествовавшего с главой дипломатического ведомства журналиста.

По данным агентства, на взлетной полосе Помпео встречал генерал Ким Ен Чол, зампредседателя центрального комитета Трудовой партии Кореи и приближенный лидера КНДР.

Генерал проинформировал госсекретаря, что на переговоры с Ким Чен Ыном тот может отправиться с делегацией, в которую входят не более трех человек. Он также дал понять Помпео, что тот не сможет взять на встречу своего переводчика, а телохранитель госсекретаря должен будет сдать свое оружие.

По словам сопровождавшего Помпео журналиста, тот попытался разрядить обстановку, смеясь и говоря, что все вопросы можно решить, а также попытался оспорить требования, касавшиеся его телохранителя.

Всего на переговорах с лидером КНДР Майк Помпео провел около трех с половиной часов, сообщала The Washington Post. После этой встречи госсекретарь направился с визитом в Южную Корею, а затем в Пекин.

Комментируя итоги переговоров, и Помпео и Ким Чен Ын заявили, что им удалось достигнуть «значительного прогресса». По завершении встречи глава КНДР пригласил инспекторов посетить испытательный полигон ядерного оружия Пхунгери и удостовериться, что тот полностью демонтирован: ликвидация была произведена еще в июне.

Встреча Помпео и Ким Чен Ына прошла в воскресенье, 7 октября, в Пхеньяне. В ходе переговоров стороны обсуждали детали предстоящей второй встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

Первая встреча двух лидеров состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп заявил, что США скоро прекратят формальное состояние войны с КНДР, а также пообещал не проводить совместных учений с Южной Кореей.