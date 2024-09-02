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Илон Маск пригрозил президенту Бразилии арестом активов в США

Илон Маск грозит добиться ответных мер на действия Бразилии против его компанй. Бразильскому лидеру придется летать на обычных авиарейсах вместо государственного лайнера, когда SpaceX добьется ареста госактивов страны, заявляет он
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Бразилия должна разблокировать активы компаний X и SpaceX, иначе они будут добиваться ареста государственных активов Бразилии, предупредил их владелец Илон Маск.

«Надеюсь, [бразильскому президенту] Луле [да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», — написал он в X.

Конфликт между бизнесменом и властями Бразилии длится несколько месяцев, он разгорелся после того, как Маск отказался блокировать аккаунты консервативных политиков по требованию судьи Верховного суда Алешандре де Мораеса. «Мы не сможем объяснить свои действия, не испытывая стыда», — пояснил он и отметил, что судья нарушает принцип свободы слова.

Судья Мораес затем постановил заблокировать доступ к X на территории Бразилии и ввести штрафы на $9 тыс. в день за использование соцсети через VPN. Он также заморозил счета спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX, чтобы попытаться взыскать $3 млн штрафа, назначенного X.

Маск объявил, что более 250 тыс. клиентов Starlink в Бразилии продолжат пользоваться ее услугами бесплатно, поскольку компания не может принимать плату. «Это распоряжение основано на необоснованном определении того, что Starlink должна нести ответственность за штрафы, наложенные — неконституционно — на X», — сказано в заявлении Starlink. X был популярной соцсетью в Бразилии. Как минимум раз в месяц сервисом пользовались 40 млн бразильцев, или 20% от всего населения страны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Бразилия США Лула да Силва арест активов
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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