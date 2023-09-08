Моряки сочли ударом по россиянам признание IFT нежелательной организацией

Признанная нежелательной в России Международная федерация транспортных рабочих (ITF) много лет помогает российским морякам, заявили в Российском союзе моряков. Российские профсоюзы хотят потребовать отмены решения Генпрокуратуры

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Решение Генпрокуратуры России признать нежелательной организацией Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) — это удар по собственным гражданам, заявил «Коммерсанту» председатель Российского профсоюза моряков (РПСМ) Юрий Сухоруков.

«Включение ITF в список нежелательных организаций — это в первую очередь удар по нашим гражданам», — сказал он. «Любой — подчеркиваю, любой! — моряк не понаслышке знает, что такое ITF. Во многих случаях это единственная инстанция, где российскому моряку реально помогут. Это касается возврата невыплаченной зарплаты, ведения судебных дел по защите прав, а в определенных случаях — обеспечения питанием», — сказал он.

По словам Сухорукова, инспекторы ITF работают почти во всех «морских» странах мира. «Они выезжают к нашим морякам, выбивают им зарплату, организуют репатриацию. Трудно переоценить то, что ITF с нашей помощью сделала во время пандемии в плане репатриации российских моряков», — заявил Сухоруков.

Он также считает, что заявления об антироссийской деятельности IFT не соответствуют действительности. По его словам, напротив, руководство ITF не стало исключать российские транспортные профсоюзы из организации, хотя этого настойчиво требовали украинские профсоюзы.

Сухоруков также напомнил, что после решения Генпрокуратуры любое сотрудничество с ITF влечет за собой юридическую ответственность. «Это означает, что моряк, оказавшийся в трудной ситуации и обратившийся в ITF, автоматически становится преступником», — указал глава российского профсоюза.

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) была основана в 1890-х годах. Организация объединяет, по собственным данным, 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран и представляет интересы около 18,5 млн рабочих. Штаб-квартира федерации находится в Лондоне. На сайте ITF указано, что ее членами являются семь российских профсоюзов: помимо Российского профессионального союза моряков туда входят Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, Профессиональный союз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России, Профсоюз работников связи России, Российский профсоюз докеров, Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России, Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Северо-Западная профсоюзная организация плавсостава. Глава Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев ранее говорил РБК, что профсоюз два года не платит членские взносы в международную организацию и контактов с ней не поддерживает.

Сухоруков считает, что решение о включении IFT в список нежелательных приведет к тому, что российские суда будут проигрывать конкуренцию на мировом рынке: выгодные чартеры заключаются в случае наличия коллективного договора с моряками, одобренного именно ITF, объясняет эксперт.

«Если в самом документе о морской перевозке груза нет ссылки на то, что на судне размещен коллективный договор, к которому приложен сертификат ITF, это судно просто не зайдет, например, на нефтяной или СПГ-терминал», — поясняет Сухоруков.

Всего, по его словам, в морском судоходстве занято более 198 тыс. российских моряков — в основном они работают как раз по коллективным договорам, которые соответствуют стандарту ITF. Невозможность пользоваться гарантиями коллективных договоров ITF и прибегать к помощи международной организации в сложных случаях сделает российских моряков более уязвимыми и лишит их доступа к рабочим местам с высоким уровнем зарплаты, считает Сухоруков.

О том, что ITF признана нежелательной организацией в России, Генпрокуратура сообщила 5 сентября. В надзорном ведомстве заявили, что по инициативе Секции докеров, входящей в состав организации, подконтрольные ITF профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших туда российских судов. Прокуратура также считает, что одним из основных направлений работы ITF было «содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов», зарегистрированных в России либо принадлежащих российским компаниям или гражданам. Также ведомство отмечало, что лидерами международной федерации являются граждане Великобритании и Австралии, которые выступали с «резкими антироссийскими заявлениями» и осуждали проведение военной операции на Украине. IFT собрала более чем $500 тыс. в поддержку Киева и размещала «политизированные публикации», которые формируют негативный образ России за рубежом, указывала Генпрокуратура. В рамках санкций против России Великобритания в феврале 2022 года закрыла порты для российских судов; аналогичные санкции ввели Евросоюз и США.

С Сухоруковым согласен председатель Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта (объединяет соответствующие профсоюзы стран СНГ) Георгий Столяренко. «Обвинение в оказании финансовой помощи Украине создает впечатление, что речь идет о каких-то русофобских организациях. Однако, по нашей информации, помощь была оказана профсоюзам речников и моряков — для поддержания уровня жизни членов профсоюзов», — сказал он газете.

Глава Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (также входит в IFT) Владимир Ломакин сообщил газете, что работа с международной федерацией всегда была эффективна.

«Проблемы автодорожников во всем мире похожи. <...>. Я не следил специально, но политизированности в позиции ITF не замечал никогда, в том числе и в последнее время. ITF продолжала быть внимательной к нашим запросам, так что терять с ними связь будет досадно», — сказал он. Ломакин добавил, что ITF никогда не отказывала им в консультации и организовывала обучение и сотрудничество с другими профсоюзами. Он сообщил, что профсоюзы планируют в ближайшее время обозначить «консолидированную позицию» и подготовить аргументы для пересмотра решения.

В Минтрансе от комментариев «Коммерсанту» отказались.