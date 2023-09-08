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Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистов

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что 8 сентября 1943 года является знаковой датой в истории России, когда был освобожден Донбасс. По его словам, Германия хотела завладеть ресурсами этого региона, однако встретила «яростное народное сопротивление», которое не ослабевало 700 дней.

Путин особенно отметил штурм Саур-Могилы — стратегической высоты, контроль над которой несколько раз переходил от СССР к Германии в годы войны.

«Разрушенный в ходе боев 2014 года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков — новых героев Донбасса», — подчеркнул глава государства.

Красная армия провела донбасскую операцию с 13 августа по 22 сентября 1943 года против немецкой группы армий «Юг». 3 сентября советские войска освободили Калиновку, пригород Горловки, 5 сентября — Артемовск, 8 сентября — Сталино (ныне Донецк), 10 сентября — Мариуполь.

В результате советские войска продвинулись на 300 км, завершив освобождения Донбасса и обеспечив выход к Днепру.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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