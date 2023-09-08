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Проблемы с получением СМС для голосования в Москве объяснили кибератакой

Проблемы с получением СМС для голосования в Москве объяснили кибератакой
Сюжет
Выборы мэра Москвы
Сюжет
Единый день голосования
Пользователи соцсетей на официальных страницах ДИТа и московских госуслуг пишут, что им не приходит СМС c кодом подтверждения для участия в онлайн-голосовании. В отвечающей за рассылку СМС компании объяснили это кибератакой
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пользователи на официальной странице департамента информационных технологий Москвы во «ВКонтакте» пожаловались на проблему с доступом к электронному голосованию на сервисе московских госуслуг (mos.ru): им не приходит СМС-сообщение с кодом, который нужен для онлайн-участия в выборах мэра столицы. В том, что СМС не приходят, убедились корреспонденты РБК.

Аналогичные жалобы также появились в комментариях на официальной странице mos.ru во «ВКонтакте».

Причиной задержки поступления СМС участникам ДЭГ стала атака на серверы компании «Интермобилити», отвечающей за доставку сообщений, заявил ТАСС ее совладелец Даниил Титаренко. «Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», — подчеркнул он.

РБК направил запрос в департамент информационных технологий столицы.

Выборы мэра Москвы проходят 8–10 сентября, для москвичей предусмотрен вариант электронного голосования на портале mos.ru. Кроме мэра в столице также выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Онлайн-голосование стартовало в 8:00 и продлится до 19:59 10 сентября. В течение трех дней с 8:00 до 20:00 также можно отдать голос на избирательных участках.

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В целом по стране в течение трех дней пройдут избирательные кампании разного уровня в 85 регионах. Губернаторов будут выбирать в 21 субъекте, депутатов региональных законодательных собраний — в 20. Дистанционное электронное голосование в этот раз доступно в общей сложности в 25 регионах, включая Москву.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова, Евгений Калюков
выборы мэра Москва электронное голосование СМС кибератаки
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