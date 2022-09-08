К Елизавете II съезжаются дети после сообщений о ее здоровье. Видео

Врачи сообщили о том, что состояние здоровья Елизаветы II вызывает у них опасения. После этих сообщений в замок в Шотландии стали съезжаться ее дети и внуки

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