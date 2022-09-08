В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула

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В Букингемском дворце в Лондоне на фоне новостей об ухудшившемся состоянии здоровья королевы Елизаветы II отменена традиционная церемония смены караулов, передает Би-би-си.

У дворца установлен знак, оповещающий туристов об отмене церемонии.

Об ухудшении состояния королевы днем 8 сентября сообщил Букингемский дворец, сейчас она находится в шотландском замке Балморал. К ней направляются члены королевской семьи, туда уже прибыл наследник престола принц Чарльз и часть родственников.

В последний раз на официальном мероприятии 96-летняя королева Елизавета II появлялась 6 сентября, во время назначения новым премьером Великобритании Лиз Трасс.