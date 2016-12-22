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Кадыров создал комиссию для разрешения споров о границах Чечни
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Кадыров создал комиссию для разрешения споров о границах Чечни
Политика, 17:15
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Кадыров создал комиссию для разрешения споров о границах Чечни
В ее состав вошли несколько десятков человек, которым предстоит заниматься решением споров по определению административной границы Чечни. У республики остаются нерешенные вопросы в этой области с Ингушетией
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (слева) и Рамзан Кадыров (справа) (Фото: Астафьев Александр / ТАСС)

Глава Чеченской Р​еспублики Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской государственной комиссии, которой предстоит занимать разрешением вопросов, касающихся административной границы Чечни. Документ опубликован на сайте администрации республики.

Из него следует, что госкомиссия будет заниматься сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ, а также решать спорные вопросы, которые возникают по этой теме.

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Всего в комиссию вошли 38 человек. Возглавил ее спикер чеченского парламента Магомед Даудов, сопредседателем стал премьер-министр республики Муслим Хучиев. Также в состав комиссии вошли муфтий Салах-Хаджи Межиев, главы республиканских министерств и ведомств, а также главы районных администраций.

С середины 1990-х годов ведутся споры между Чечней и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. В 1993 году тогдашний президент Ингушетии Руслан Аушев и пришедший к власти в Чечне Джохар Дудаев подписали договор, по которому Сунженский район почти целиком отошел Ингушетии, за Чечней остались населенные пункты Серноводск и Ассиновская. В 1997 году вновь возникли территориальные споры, которые периодически вспыхивают с новой силой по сегодняшний день.
 

Теги: Чечня , Рамзан Кадыров , Ингушетия , границы
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