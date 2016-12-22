Кадыров пообещал оказать «любую помощь и поддержку» ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и пообещал оказать «любую помощь и поддержку» народу ДНР. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек», - сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, власти Украины «собрали у себя террористов, бандитов, снабдили их оружием, валютой, документами, дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР». При этом он напомнил о выходцах из Чечни: полевых командирах Исе Мунаеве, который был убит в феврале 2015 года под Дебальцево и Адаме Осмаеве, «которому отвели роль скомороха в каких-то мифических добровольческих батальонах Украины».

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. По данным источника газеты «Коммерсантъ», бомба была заложена в лампу в здании заведения.

Всего при нападении пострадали, по разным данным, по меньшей мере 11 человек, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева («Ташкент»). Спецслужбы ДНР смогли задержать нескольких «диверсантов», подозреваемых в организации покушения на Захарченко.