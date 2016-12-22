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CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии
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CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии
Политика, 01:20
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CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии
Американские военные проведут учения в районе базы Эт-Танф в Сирии. Они должны продемонстрировать России возможности армии США на фоне предупреждений о подготовке российских ударов в том же районе, утверждают источники CNN
Фото: Reuters

Пентагон вечером 7 сентября объявил о старте военных учений на юге Сирии. По данным источников CNN, это решение стало ответом на действия российских военных, несколько раз предупреждавших американскую сторону о намерении провести военные операции в районе базы коалиции в Эт-Танф.

Заявление о начале учений было опубликовано на сайте Центрального военного командования США (CENTCOM). «Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте общей зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve. Учения, подобные этому, укрепляют наши возможности поражения ИГИЛ и гарантируют нашу готовность реагировать на любую угрозу нашим войскам», — приводятся в заявлении слова Билла Урбана, представителя Центрального командования США.

Согласно заявлению CENTCOM, учения будут включать в себя «воздушную переброску тактических элементов размером с роту, которые проведут тренировочные боевые стрельбы». Частично учения будут проводиться в зоне деэскалации в радиусе 55 км от коалиционной базы Эт-Танф. В CENTCOM подчеркнули, что российская сторона проинформирована о проведении военных учений.

Как сообщили источники CNN, близкие к американскому военному командованию, решение о начале учений было принято в рамках ответа на действия российских военных, объявивших о проведении военных операций против боевиков в районе Эт-Танфа. Эти учения должны продемонстрировать «силам России и режима [Асада]» возможности сил США. О том, что заявленные учения связаны с действиями российских военных, заявили и источники Fox News.

«Русские согласились на зону деэскалации в радиусе 34 мили вокруг гарнизона Эт-Танф, чтобы избежать случайного конфликта между нашими силами и сохранения специализированных каналов коммуникации. Мы ожидаем, что русские будут соблюдать это соглашение», — приводит также Fox News слова представителя CENTCOM Билла Урбана.

Днем 7 сентября телекомпания CNN сообщила, что российские военные передали американским коллегам в Сирии предупреждение о подготовке к нанесению удара по району в Сирии, в котором находится американская военная база Эт-Танф. источники CNN сообщили, что предупреждение вызвало озабоченность военного командования в связи с угрозой эскалации конфронтации. «Мы им настоятельно советовали держаться подальше от Эт-Танфа, — сказал телеканалу один из источников. — Мы настроены на ответ».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: военные учения
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