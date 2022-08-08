Сирены сработали в Израиле после начала режима прекращения огня

Режим прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом» вступил в силу в 23:30 7 августа

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в южной части Израиля через несколько минут после начала режима прекращения огня, передает AFP со ссылкой на израильскую армию.

Перемирие между Израилем и террористической группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая группировка) вступил в силу в 23:30 (совпадает с мск). Газета The Jerusalem Post писала, что за полчаса до этого террористы обстреляли юг Израиля, а через две минуты после начала перемирия израильская армия сообщила об ответных ударах по объектам террористов в Газе, однако в 23:42 объявила о прекращении огня.

Представитель израильского МИДа Лиор Хайят ранее отмечал, что в случае нарушения режима прекращения огня Тель-Авив оставляет за собой право применить военную силу. «Исламский джихад» (запрещен в России) также подтвердил свое право «реагировать на любую израильскую агрессию».

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

5 августа Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка), после которой сообщила о ликвидации 15 террористов, среди них командир северной бригады военного крыла Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

Минздрав палестинского анклава в Газе сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 1 тыс. ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии.

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Вечером 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что все цели военной операции в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно. Позже лидер «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка) Бассам ас-Саади подтвердил договоренность с Израилем о прекращении огня.