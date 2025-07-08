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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией

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Военная операция на Украине
Президент Чехии Павел допустил сотрудничество Европы с Россией после завершения конфликта на Украине. Путин не исключал взаимодействия с западными партнерами, но подчеркивал, что для России важны ее собственные интересы
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Европейские страны могут восстановить сотрудничество с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью русской службе Би-би-си. По его мнению, речь может идти о взаимодействии в сфере бизнеса, но «условием для всего этого является мир на Украине».

Чешского президента спросили, какие компромиссы со стороны Украины готовы поддержать в Европе в рамках урегулирования конфликта. Павел отметил, что идея компромисса с Россией воспринимается очень сложно, но при этом необходимо учитывать реальное положение дел и искать пути для будущего сотрудничества.

«Какие у нас есть альтернативы? У нас вместе с Украиной. Воевать с Россией бесконечно? Такой подход наверняка приведет к большим человеческим потерям и серьезному ущербу для экономики. Для начала нужно усадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении», — ответил он.

Павел отметил, что люди в России «хотят жить достойно, иметь хороший уровень жизни, путешествовать, учиться и вести бизнес с остальным миром». «Не думаю, что большинство россиян довольны тем, что находятся в изоляции и под таким строгим контролем», — добавил он.

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При этом журналисты обратили внимание на двойственность подхода Чехии к этому вопросу, в том числе из-за закона, который фактически делает невозможным получение чешского гражданства для россиян. Соответствующий закон Павел подписал в феврале. Документ предусматривает, что россияне должны отказаться от российского паспорта перед получением чешского.

«Я бы не сказал, что это какой-то агрессивный подход, это просто самооборона. Мы видели очень много попыток вмешательства со стороны России. Вот почему мы принимаем меры, которые не позволят России свободно отправлять своих агентов на нашу территорию», — сказал президент, но признал, что у любого принятого закона «есть слабые места».

Президент Владимир Путин в июне 2024 года говорил, что Россия не исключает возможность сотрудничества с западными странами и всегда готова к переговорам и обсуждениям. В мае 2025-го Путин рассказал, что к нему обращаются представители крупного бизнеса из западных стран, который хотел бы вернуться в Россию. Он отметил, что в первую очередь нужно учитывать, будет ли возврат иностранных компаний выгоден для России.

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Милена Костерева Милена Костерева
Чехия Россия Европа сотрудничество Петр Павел
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