ЦАХАЛ сообщила об ударе по Ливану из-за «ключевого террориста» ХАМАС

Израильские военные нанесли удар в районе Триполи в Ливане, его целью был «ключевой террорист» ХАМАС. О последствиях атаки ЦАХАЛ пока не сообщила. Al Mayadeen пишет о двух погибших и трех пострадавших

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по району на севере Ливана, где расположен город Триполи. По данным израильских военных целью атаки был один из командиров палестинского движения ХАМАС — его ЦАХАЛ назвала «ключевым террористом». Других подробностей в сообщении ЦАХАЛ не приводится.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский Минздрав пишет, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в Аль-Айруние возле Триполи. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

Последний раз об ударе по ливанской территории ЦАХАЛ сообщала накануне, 7 июля. Тогда атаке подвергся район Дейр-Кифа на юге Ливана. В результате, как сообщили израильские военные, был убит глава спецподразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Али Абд аль-Хасан Хайдар. ЦАХАЛ назвала его ответственным за многочисленные террористические атаки против Израиля. Примерно через два часа после первой атаки удару подвергся район Бейт-Лиф на юге Ливана, был убит еще один боевик «Хезболлы», сообщала ЦАХАЛ.

Израиль и ливанская группировка «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС, регулярно обменивались ударами с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. В конце сентября 2024 года ситуация на ливано-израильской границе значительно обострилась. В разных частях Ливана тогда взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения.

Вслед за этим ЦАХАЛ начала наносить удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы». Атакам подвергся в том числе центральный штаб «Хезболлы» в ливанской столице Бейруте. В результате одной из них был убит лидер движения Хасан Насралла.