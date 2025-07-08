ЦАХАЛ сообщила об ударе по Ливану из-за «ключевого террориста» ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по району на севере Ливана, где расположен город Триполи. По данным израильских военных целью атаки был один из командиров палестинского движения ХАМАС — его ЦАХАЛ назвала «ключевым террористом». Других подробностей в сообщении ЦАХАЛ не приводится.
Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский Минздрав пишет, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в Аль-Айруние возле Триполи. Погибли два человека, еще трое получили ранения.
Последний раз об ударе по ливанской территории ЦАХАЛ сообщала накануне, 7 июля. Тогда атаке подвергся район Дейр-Кифа на юге Ливана. В результате, как сообщили израильские военные, был убит глава спецподразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Али Абд аль-Хасан Хайдар. ЦАХАЛ назвала его ответственным за многочисленные террористические атаки против Израиля. Примерно через два часа после первой атаки удару подвергся район Бейт-Лиф на юге Ливана, был убит еще один боевик «Хезболлы», сообщала ЦАХАЛ.
Израиль и ливанская группировка «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС, регулярно обменивались ударами с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. В конце сентября 2024 года ситуация на ливано-израильской границе значительно обострилась. В разных частях Ливана тогда взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения.
Вслед за этим ЦАХАЛ начала наносить удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы». Атакам подвергся в том числе центральный штаб «Хезболлы» в ливанской столице Бейруте. В результате одной из них был убит лидер движения Хасан Насралла.
Читайте РБК в Telegram.
Мишустин сменил главу Росаккредитации
Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку
Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов
«Голос» объявил о прекращении деятельности
Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов