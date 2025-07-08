В МИД Украины появились департамент ЕС и управление НАТО
На Украине с 7 июля поменяли структуру МИДа, сообщил глава ведомства Андрей Сибига в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Одним из нововведений стали департамент ЕС и управление НАТО. Сибига напомнил, что ранее интеграцией в Евросоюз и Североатлантический альянс занимался один департамент, теперь он будет разделен.
«Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе», — пояснил министр.
Россия выступает против вступления Украины в НАТО, это является одним из условий Москвы для урегулирования конфликта.
Департамент разоружения, существовавший с 1990-х годов, трансформировали в департамент международной безопасности и обороны Украины. Также создаются новые управления, например, санкционной политики и недружественных стран. Последнее будет заниматься «противодействием угрозам», отмечает Сибига. По его словам, в список «недружественных» государств войдут Россия и ее союзники, в частности Белоруссия и Северная Корея. Курировать работу управления будет первый замглавы МИДа Украины.
Кроме того, создаются такие подразделения, как отдел «кибердипломатии» и сектор инноваций и искусственного интеллекта, рассказал глава украинского дипведомства.
Также меняется структура региональных департаментов МИД Украины. Так, управление США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, а Ближний Восток и Северная Африка (регион MENA) «отсоединяются» в отдельный департамент от департамента Африки и региональных африканских организаций. В отдельное управление будет выведена Центральная Азия, «что свидетельствует об отдельном внимании», отметил Сибига.
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