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Торговая война США ,  
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Казахстан подготовит ответ на письмо Трампа о пошлинах

Сюжет
Торговая война США
Минторг Казахстана сообщил, что готовит официальный ответ в связи с письмом Трампа о введении с 1 августа 25-процентных пошлин на поставляемые в США казахстанские товары. Речи об ответных мерах не идет, добавили там
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовит ответ на введение США пошлин на поставляемые в Штаты казахстанские товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с введением США 25-процентной пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — приводит сообщение «РИА Новости».

В комментарии ТАСС ведомство подчеркнуло, что «речи об ответных мерах не идет».

Трамп показал письмо Токаеву про пошлины для Казахстана в 25%
Политика

7 июля президент США Дональд Трамп показал письма о введении пошлин с 1 августа на товары из ряда стран, включая Казахстан. «Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров», — сказано в письме Трампа на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: realDonaldTrump / Truth
Фото: realDonaldTrump / Truth
Фото: realDonaldTrump / Truth
Фото: realDonaldTrump / Truth
Фото: realDonaldTrump / Truth
Фото: realDonaldTrump / Truth

2 апреля Трамп анонсировал введение «зеркальных» пошлин для примерно 200 стран из-за торгового дисбаланса. Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, к которой применили повышенную ставку — 27%. Для остальных ставка была минимальной — 10%. Мера должна была вступить в силу 9 апреля, президент США отложил ее на 90 дней для ведения торговых переговоров.

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Казахстан пошлины Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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