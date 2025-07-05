The Telegraph узнала, что Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам

Израиль скрыл, что шесть ракет Ирана попали по пяти израильским военным объектам, в том числе авиабазе, утверждает газета. Источник из Ирана заявил ей, что пробить систему ПВО Израиля Тегеран смог, используя вместе дроны и ракеты

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Иран во время 12-дневной войны с Израилем поразил пять военных объектов страны, пишет The Telegraph со ссылкой на спутниковые радарные данные, предоставленные учеными из Университета Орегона (США). Но израильская армия не опубликовала информацию об этих ударах.

«Согласно этим данным, шесть иранских ракет поразили пять ранее не заявленных военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, включая крупную авиабазу, центр сбора разведданных и логистическую базу», — пишет газета. Пробить систему ПВО Израиля смогли еще 36 ракет, добавляет Telegraph.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать изданию данные об ущербе объектам. «Можем лишь сказать, что все соответствующие подразделения сохраняли функциональность на протяжении всей операции», — заявил представитель армии.

Telegraph приводит также данные израильских журналистов о попаданиях в военные объекты. Так, Равив Друкер с «13 канала» заявил о «множестве» прилетов, «о которых мы до сих пор не сообщаем».

Иранский источник объяснил газете, что для прорыва системы ПВО Израиля использовался комбинированный пуск ракет и беспилотников, что дезориентировало ПВО. «Главная цель запуска [дронов-камикадзе] в сторону Израиля — постоянно занимать их системы. Многие даже не долетают — их перехватывают, — но они все равно создают путаницу», — сказал он.

Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с авиаударов израильских ВВС по территории исламской республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.

Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран категорически отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая при этом свое право на развитие мирной атомной энергетики.