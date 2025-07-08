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Политика ,  
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Расследовавшего коррупционную сделку с Макроном депутата нашли мертвым

Марлекса нашли мертвым в его доме, предварительно, он совершил самоубийство. Депутат допускал, что часть средств от продажи компании Alstom могла быть использована для финансирования президентской кампании Макрона в 2017 году.

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии «Республиканцы» Оливье Марлекс найден мертвым, передает AFP cо ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье.

Тело нашли в избирательном округе депутата — коммуне Анэт (департамент Эр и Луар в центральной части Франции). По предварительным данным, парламентарий совершил самоубийство.

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Эмманюэль Макрон

Марлексу было 54 года, он был соратником бывшего премьера Франции Мишеля Барнье.

Тело нашли жандармы вечером 8 июля в доме, где жил депутат. Как пишет AFP, правоохранителей вызвал мэр коммуны.

Партия «Республиканцы» подтвердила смерть Марлекса. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем посте в X описал его как «опытного политика», который «убежденно отстаивал свои идеи».

«Я также уважал наши разногласия, поскольку они рассматривались в свете нашей любви к стране», — написал он.

Соболезнования выразили и другие политики, в том числе мэр Ниццы Кристиан Эстрози и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Национальная ассамблея Франции в связи со смертью Марлекса вечером 7 июля ненадолго прервала заседание: была объявлена минута молчания.

Марлекс впервые был избран парламентарием в 2012 году. До этого он был советником Николя Саркози в период его президентства (2007-2012).

Марлекс был активным критиком курса Макрона. Он возглавлял парламентскую комиссию, которая занималась изучением обстоятельств продажи французской энергетической компании Alstom американскому концерну General Electric. Депутат допускал, что часть средств, полученных от сделки, могла быть использована для финансирования президентской кампании Макрона в 2017 году.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Франция депутат Эмманюэль Макрон самоубийство
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политик, президент Франции
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