«Голос» объявил о прекращении деятельности после приговора Мельконьянцу

Движение «Голос» прекратило работу после приговора его сопредседателю Григорию Мельконьянцу. В организации заявили, что дальнейшая деятельность сопряжена с риском уголовного преследования для сторонников

Григорий Мельконьянц (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр иностранных агентов) завершило свою работу. Об этом говорится в официальном заявлении, поступившем в РБК. Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, которого 14 мая судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева признала виновным в организации деятельности нежелательной организации и отправила на пять лет в колонию общего режима.

В руководстве движения подчеркнули, что теперь любые формы участия в работе «Голоса» могут повлечь за собой уголовную ответственность.

«Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет. <...> Справедливость, увы, побеждает не всегда — за нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так», — говорится в заявлении. Его авторы отмечают, что в условиях уголовного преследования невозможно продолжать деятельность даже в ограниченном формате: под угрозой могут оказаться не только активисты, но и даже те, кто обращался за юридической помощью и делал репосты публикаций движения.

Согласно сообщению, сегодня были досрочно прекращены полномочия членов совета движения, председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссии. Прекращена работа всех проектов, включая один из самых известных — «Карту нарушений», где во время выборов на протяжении многих лет размещалась информация о возможных нарушениях на избирательных участках. Обновление сайта и аккаунтов в социальных сетях остановлено. Подписки на пожертвования, направляемые в адрес партнерских организаций, с сегодняшнего дня также прекращены.

В движении «Голос» подчеркивают, что не ставили перед собой задачу обеспечивать победу каких-либо политических сил, поскольку считают наблюдение за выборами не формой политической деятельности, а способом защиты конституционного строя и одним из гарантируемых прав граждан. В заявлении также содержится рекомендация удалить репосты публикаций движения, чтобы избежать возможного преследования за распространение материалов нежелательной организации.

«Голос» не включен в соответствующий перечень Минюста. В августе 2023 года сопредседатель движения Григорий Мельконьянц был задержан и вскоре отправлен в СИЗО по обвинению в организации деятельности нежелательной неправительственной организации. Следствие сочло, что «Голос» связан с международной сетью ENEMO, признанной осенью 2021 года нежелательной на территории России. Спустя более полутора лет, в мае 2025 года, Басманный суд Москвы приговорил Мельконьянца к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, электоральному эксперту запретили заниматься общественной деятельностью еще девять лет после отбытия основного срока. Адвокаты Мельконьянца намерены оспорить приговор, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

В тексте приговора Григорию Мельконьянцу суд установил принадлежность «Голоса» к «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, в сентябре 2021 года Генпрокуратура признала ее нежелательной). В движении настаивают, что ENEMO никогда не вела работу в стране, а «Голосу» не было предъявлено доказательств противоправной деятельности или ущерба государственным интересам. В подтверждение этого тезиса в ходе прений сторон 12 мая Мельконьянц приводил ответ из Министерства юстиции, в котором говорилось об отсутствии у ЕNЕМО структурных подразделений в России.