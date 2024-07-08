Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов

Новая глава британского Минфина поручила провести оценку состояния расходов государства. Если бы экономика Великобритании росла хотя бы средними темпами, то она была бы на $165,9 млрд больше, заявила она

Рейчел Ривс (Фото: Jonathan Brady / Getty Images)

Экономическое состояние Великобритании является худшим со времен Второй мировой войны, заявила канцлер казначейства Великобритании (министр финансов) Рэйчел Ривс на своей первой пресс-конференции на новом посту, передает The Independent.

«Нашу экономику сдерживают отложенные и запоздалые решения... политические интересы ставятся выше национальных интересов», — сказала она.

Ривс заявила, что она неоднократно предупреждала о плачевном состоянии государственных финансов во время всеобщих выборов, и «то, что я увидела за последние 72 часа, только подтвердило это». По ее словам, она поручила должностным лицам ведомства провести оценку состояния расходов государства, чтобы понять весь масштаб проблемы.

Глава Минфина поручила государственным служащим составить досье о состоянии экономики после 14 лет правления Консервативной партии. Ривз пообещала опубликовать досье до летних каникул в парламенте, которые, как ожидается, состоятся в конце июля.

«Если бы экономика Великобритании росла хотя бы средними темпами, характерными для других развитых экономик за последние 14 лет, то она была бы на 130 млрд фунтов стерлингов ($165,9 млрд) больше, что могло бы принести дополнительные 58 млрд фунтов ($74 млрд) стерлингов налоговых поступлений только за последний год», — рассказала Ривз. По ее словам, эти деньги могли бы помочь школам, больницам, и решить другие сложные проблемы.

Описывая, как лейбористы будут стимулировать рост, она пообещала отдать приоритет заброшенным зданиям и «серому поясу» (заброшенная промышленная застройка) для достижения целей по строительству доступного жилья и жилья для социальной аренды.

5 июля новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил членов Лейбористской партии на посты в правительстве. По итогам выборов лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), а Консервативная партия (тори) потеряла 250 мандатов (121 место).