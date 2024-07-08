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Политика ,  
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Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов

Новая глава британского Минфина поручила провести оценку состояния расходов государства. Если бы экономика Великобритании росла хотя бы средними темпами, то она была бы на $165,9 млрд больше, заявила она
Рейчел Ривс
Рейчел Ривс (Фото: Jonathan Brady / Getty Images)

Экономическое состояние Великобритании является худшим со времен Второй мировой войны, заявила канцлер казначейства Великобритании (министр финансов) Рэйчел Ривс на своей первой пресс-конференции на новом посту, передает The Independent.

«Нашу экономику сдерживают отложенные и запоздалые решения... политические интересы ставятся выше национальных интересов», — сказала она.

Ривс заявила, что она неоднократно предупреждала о плачевном состоянии государственных финансов во время всеобщих выборов, и «то, что я увидела за последние 72 часа, только подтвердило это». По ее словам, она поручила должностным лицам ведомства провести оценку состояния расходов государства, чтобы понять весь масштаб проблемы.

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Глава Минфина поручила государственным служащим составить досье о состоянии экономики после 14 лет правления Консервативной партии. Ривз пообещала опубликовать досье до летних каникул в парламенте, которые, как ожидается, состоятся в конце июля.

«Если бы экономика Великобритании росла хотя бы средними темпами, характерными для других развитых экономик за последние 14 лет, то она была бы на 130 млрд фунтов стерлингов ($165,9 млрд) больше, что могло бы принести дополнительные 58 млрд фунтов ($74 млрд) стерлингов налоговых поступлений только за последний год», — рассказала Ривз. По ее словам, эти деньги могли бы помочь школам, больницам, и решить другие сложные проблемы.

Описывая, как лейбористы будут стимулировать рост, она пообещала отдать приоритет заброшенным зданиям и «серому поясу» (заброшенная промышленная застройка) для достижения целей по строительству доступного жилья и жилья для социальной аренды.

5 июля новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил членов Лейбористской партии на посты в правительстве. По итогам выборов лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), а Консервативная партия (тори) потеряла 250 мандатов (121 место).

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Георгий Смирнов
Великобритания Экономика
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