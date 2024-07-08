В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане

Азербайджан может быть примером расширения практики посредников в семейных спорах и разводах, заявили участники экспертного совета в Госдуме. В России процедура добровольной медиации законом предусмотрена, но не популярна

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Внедрение обязательной медиации при разводах, как это было сделано в Азербайджане, может привести к снижению числа разводов и разгрузить суды. Об этом заявили участники заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заседание было посвящено участию отцов в воспитании и развитии детей.

В Азербайджане президент Ильхам Алиев выпустил указ о медиации в 2016 году, в 2021 году был принят соответствующий закон. Процедура посредничества в стране применяется не только в семейных, но и трудовых, и гражданских спорах, основная ее задача — снижение нагрузки на судебную систему, сделал доклад на заседании совета зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

В случае разводов в Азербайджане процедура медиации обязательна, а одним из последствий ее применения стало снижение числа разводов, сделал Матвейчев вывод на основе имеющейся у него статистики. Так, в 2022 году в Азербайджане через медиацию прошли 35 тыс. семейных пар, а в 2023-м — 43 тыс. пар. «Если умножить на 15 (разница населения между Россией и Азербайджаном), получилось бы порядка 500 тыс. человек — а это столько разводов, сколько в России в год», — сказал он. По результатам двух лет можно сказать, что в целом за счет медиации удалось сократить нагрузку на суды, продолжил Матвейчев. «20% обращений не доходит до суда, то есть после первой же сессии медиации 20% отказываются идти в суд», — сообщил он.

Это не значит, что на 20% сократилось количество разводов, так как в медиации пары решают не только вопрос о разводе, но и вопросы по алиментам, дележу имущества и споры вокруг приданого. Еще 10% приходят с готовым соглашением в суд, так что нагрузка на суд снижается, продолжил депутат. «Если говорить конкретно о разводах, то это 7%. Они реально этой мерой сокращают количество разводов», — утверждает Матвейчев.

В Азербайджане есть реестр медиаторов, на страну у них 320 человек, поэтому в России понадобится 5 тыс., стоит процедура в пересчете на рубли около 3 тыс. По мнению депутата, для россиян сумма 3 тыс. руб. не была бы накладной.

В России с 2010 года есть закон о медиации, процедура носит добровольный и платный характер, напомнила на заседании представитель Министерства юстиции Рамиля Хамитова. Сейчас, по ее словам, институт медиации развивается на региональном уровне, например в Пермском крае, Липецкой области. При этом в России нет реестра медиаторов, не уточнены требования к ним.

Адвокат Людмила Сидорова обратила внимание на то, что некоторые судьи уже сейчас предлагают сторонам обратиться к медиатору.

По мнению юриста, преподавателя Воронежского государственного университета Оксаны Величковой, «общество готово к обязательной медиации», для этого «нужна только государственная воля». По ее мнению, если государство будет вводить обязательную процедуру, то для людей она должна быть бесплатной, например, за счет повышения госпошлины на расторжение брака. Сейчас пошлина составляет 650 руб., но при повышении еще до 5 тыс. руб. в пошлину можно заложить расходы на медиацию.

Минфин в поправках к законопроекту об изменении налоговой системы уже предложил увеличить пошлину за развод до 5 тыс. руб., однако ведомство не уточняло, как будут расходоваться собираемые дополнительно средства.