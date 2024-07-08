Адмирала Касатонова назначили главой штаба ВМФ

Главой штаба ВМФ стал адмирал Владимир Касатонов. С 2019 года он занимал пост заместителя главкома Военно-морского флота. Заместителем главкома флота стал экс-командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев

Владимир Касатонов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ), рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник в структурах ВМФ.

С 2019 года Касатонов занимал пост заместителя главкома ВМФ. До этого был начальником Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова в Санкт-Петербурге, начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, командующим Кольской флотилией, начальником штаба и командиром 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где проходил службу.

Касатонов родился 17 июня 1962 года в Москве, окончил Нахимовское военно-морское училище, Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию им. Н.Г.Кузнецова и Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Адмирал (с 2023-го), доктор военных наук.

Ранее вице-адмирал Сергей Липилин занял пост командующего Балтийским флотом. Его предшественник Владимир Воробьев назначен заместителем главкома ВМФ.