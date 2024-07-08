Norilsk Nickel заработала больше всех компаний из России в Финляндии

Прибыль финской Norilsk Nickel в 2023 году составила около €46 млн, в то время как в 2022 году было почти €69,5 млн, пишет Iltalehti. Прибыль связанной с ЛУКОЙЛ Teboil упала с €25,66 млн до €2,59 млн за 2021–2023 годы

Фото: NNHarjavalta / X

Финское подразделение «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta Oy стало крупнейшим по прибыли российским предприятием в Финляндии в 2023 году, сообщила газета Iltalehti, которая изучила финансовую отчетность связанных с Россией компаний.

Прибыль структуры в прошлом году составила около €46 млн, а оборот — свыше €1,45 млрд. Подразделение управляет никелевым заводом Harjavalta в области Сатакунта.

Оборот и прибыль завода, который пользуется большим спросом во всем мире и необходим, в частности, для изготовления аккумуляторов для электромобилей, значительно снизились по сравнению с пиковым показателем 2022 года, отмечает Iltalehti. Тогда компания получила прибыль в размере почти €69,5 млн при обороте около €2,25 млрд.

Газета указывает, что Harjavalta Nickel принадлежит группе «Норникель» миллиардера Владимира Потанина. По данным российского Forbes, он занимает пятое место среди богатейших бизнесменов России с состоянием $23,7 млрд. Предприниматель находится в санкционных списках США, Великобритании и Канады.

В 2023 году у другой компании Teboil, которая принадлежит зарегистрированной в Австрии Lukoil International GMBH, материнской компанией которой, в свою очередь, является ЛУКОЙЛ, оборот составил €1,68 млрд с прибылью €2,59 млн, пишет Iltalehti. В то же время в 2022 году оборот достигал €2,37 млрд, а прибыль — €5,45 млн. В 2021 году прибыль Teboil была значительно выше — €25,66 млн. Компания Teboil подчеркнула, что работает только в Финляндии и в основном продает только финские нефтепродукты, а операционную прибыль инвестирует в Финляндию, отмечает газета.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.

Среди других компаний, которые связаны с Россией и продолжают работу в Финляндии, Iltalehti назвала сеть приграничных супермаркетов Vaalimaa Kauppakartano Oy (оборот — €54 млн, прибыль — €2,2 млн) и туристическую Tournorrus Oy, организующую турпоездки в Россию, с оборотом €4,36 млн и прибылью чуть менее €30 тыс. Также в течение двух последних лет владелец получил дивиденды в размере €500 тыс.

Газета отмечает, что в 2023 году в Финляндии прекратили работу несколько связанных с Россией компаний, таких как сеть по продаже автомобилей Delta Auto Oy, продавец электроэнергии Rao Nordic Oy.