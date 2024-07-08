Во Франции на акциях после выборов прошли столкновения с полицией и задержания

Во Франции на акциях после выборов произошли столкновения с полицией

На выборах в парламент Франции первое место заняли левые, затем идет коалиция Макрона и правые. При этом ни одна сила не получила большинства. На этом фоне в городах страны проходят акции, в некоторых произошли стычки с полицией

Акция на площади Республики в Париже (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Во французских городах проходят акции после завершения парламентских выборов, в некоторых местах произошли стычки с полицией и задержания.

На выборах лидируют три политических силы: левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP), президентская коалиция «Вместе!» и ультраправое «Национальное объединение» (RN). Уверенное большинство в парламенте не получает ни одна из них.

Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что на митинге в Париже на площади Республики собралось 8 тыс. человек. Некоторые пытались напасть на полицейских и нанести иной ущерб (например, участники акции пытались разгромить офис сотового оператора и банк), поэтому полиция принимает меры, корреспонденты издания сообщили о задержаниях.

В Марселе, согласно данным полиции департаменте Буш-дю-Рон, число участников акции после выборов достигло 5 тыс. человек, митингующие запускали фейерверки и дымовые шашки, пишет газета. В Лилле в акциях принимали участие около 500 человек, сказал источник Le Figaro в полиции, силовики применили слезоточивый газ. В Ренне, согласно источнику газеты в полиции, были задержаны 25 человек. Издание также сообщает о столкновениях между левыми, правыми и полицией в Лионе.

Le Monde также сообщает о беспорядках в Париже. Издание называет участников акции антифашистами. Они в масках и капюшонах и используют против полицейских петарды и бутылки с зажигательной смесью, поджигают поддоны и велосипеды. Силовики применяли слезоточивый газ.

Согласно предварительным данным Le Figaro, NFP получит от 188 до 199 мест в парламенте, «Вместе!» — 164-169, RN — 135-143. Подсчеты Le Monde показывают, что у левых — 181 место, у президентской коалиции — 166, у правых — 143. Всего в парламенте Франции 577 мест, незначительная часть оставшихся распределится между кандидатами от других сил.

Досрочные выборы в парламент президент Эмманюэль Макрон объявил после того, как в июне правые из RN получили весомую поддержку на выборах в Европарламент. На фоне появления итогов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о планах уйти в отставку, при этом он получил место в парламенте по результатам голосования.