«Зеркало недели» узнало об обысках в Минюсте Украины

Обыски проводят в рамках дела о злоупотреблениях при закупке услуг по обеспечению кибербезопасности: глава тендерного комитета, госсекретарь украинского Минюста была близко знакома с руководителем выигравшей фирмы, пишет «Зеркало»

Фото: minjust.gov.ua

Сотрубники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) пришли с обысками в министерство юстиции, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в ведомстве. По данным издания, обыски проходят в рамках дела о злоупотреблениях при закупке услуг по обеспечению кибербезопасности.

В материале отмечается, что тендерный комитет возглавляла госсекретарь Минюста Елена Богачева, а руководитель фирмы, выигравшей тендер, имел с ней «близкое знакомство». Министр юстиции Украины Денис Малюська рассматривает вопрос об отстранении или увольнении Богачевой, пишет «Зеркало».

В конце июня ГБР сообщило о проведении обысков у руководительницы одного из областных подразделений Государственной налоговой службы, граничащей с Киевом. По данным следствия, мать фигурантки дела в 2021 году приобрела квартиру и два парковочных места в одном из элитных жилых комплексов Киева.

Рыночная совокупная стоимость имущества составляет 12 млн гривен, что превышает доход как самой главы управления налоговой службы, так и ее матери. Женщина продала через знакомую квартиру и два земельных участка в Крыму, но вырученные деньги, как утверждали в ГБР, не могли покрыть покупку недвижимости в Киеве.