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Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле

Король Нидерландов Виллем-Александер извинился за роль страны в работорговле
Полтора века назад в нидерландских колониях фактически прекратилось рабство. Король указал: явление соответствовало законам того времени, но история говорит, что порой настает «моральный долг действовать» вопреки этому
Виллем-Александер
Виллем-Александер (Фото: Remko de Waal / Reuters)

Нидерландский король Виллем-Александр принес извинения за историю участия страны в работорговле и невмешательство предыдущих королей в происходящее. Он выступил с речью в Амстердаме во время Национального праздника памяти о прошлом рабства, пишет «Нидерландская телерадиовещательная корпорация» (NOS).

«Из всех форм несвободы рабство является самым унизительным. <...> Мы несем с собой ужасы прошлого рабства. Последствия все еще ощущаются, например, из-за расизма», — сказал Виллем-Александр.

Король признал, что главы государства и наместники колоний не сопротивлялись рабству и действовали в рамках того, что было разрешено законов того времени. Однако, подчеркнул он, Вторая мировая война показала, что «не всегда можно было прислушиваться к законам того времени. В какой-то момент возникает моральный долг действовать».

В этом году исполняется 150 лет с момента фактической отмены рабства в нидерландских колониях — с 1 июля 1863 года.

По результатам исследования, проведенного по заказу нидерландского МВД, королевская семья за почти сто лет в 1675-1770 годах заработала на колониях страны не менее €545 млн в пересчете на современный курс.

В прошлом году извинения за рабовладельческое прошлое Нидерландов принес премьер республики Марк Рютте. «Веками люди превращались в товар, эксплуатировались и подвергались жестокому обращению от имени голландского государства. На протяжении веков человеческое достоинство попиралось самым ужасным образом под властью голландского государства», — сказал он. Политик добавил тогда же, что «слишком мало» правительств страны после 1863 года видели и признавали ошибки рабовладельческого строя, и добавил: «За это я приношу извинения от имени правительства Нидерландов».

NOS отметило, что современные монархи редко приносят извинения за рабство в их государствах. К примеру, британский король Карл III резко осуждал это явление, но никогда не выражал сожаление по поводу роли королевской семьи Великобритании в системе рабства. Бельгийский король Филипп во время прошлогодней поездки в Конго заявил о «глубочайшем сожалении» из-за преступлений колониального прошлого, но не произнес слово «извинения».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нидерланды колонии работорговля рабство расизм
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