Байден назвал другом убитого экс-премьера Японии Абэ

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил возмущение убийством бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Байден назвал его своим другом и большим сторонником дружбы между народами Японии и США.

«Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Абэ Синдзо, бывший премьер-министр Японии, убит. Он был большим сторонником дружбы между нашими народами. Соединенные Штаты поддерживают Японию в этот скорбный момент», — написал Байден в Twitter.

Покушение на Абэ произошло утром 8 июля около 11:30 (5:30 мск). Политик выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии в Наре, когда ему в спину дважды выстрелил мужчина. Абэ госпитализировали в больницу города Касихара префектуры Нара, однако политик скончался.



