Саммит "G8" в 2006г. пройдет в Санкт-Петербурге

Представительство в "большой восьмерке" с 1 января 2006г. переходит от Великобритании к России. В будущем году саммит G8 пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита группы G8, который завершается в шотландском Глениглсе, передает радиостанция "Маяк".

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на помощника президента РФ Сергея Приходько, который является председателем оргкомитета саммита-2006, затраты на его проведение будут рациональными и не завышенными. С.Приходько отказался назвать бюджет предстоящей встречи "Большой восьмерки". По словам представителя Кремля, "все страны эти цифры скрывают и проводят по разным строкам бюджета. По опыту предыдущих встреч, больше всего денег тратится на обеспечение безопасности.

Главной темой саммита станет сотрудничество стран в борьбе с террористическими угрозами. Кроме того, основными темами саммита 2006г. станут энергетическая безопасность и образование, заявил президент России Владимир Путин.

Запланировано, что антитеррористическое сотрудничество будет включать работу по улучшению обмена информацией относительно перемещений террористов через международные границы, оценку и снижение угрозы в транспортной инфраструктуре, улучшение мер по обеспечению безопасности метрополитенов и железнодорожного транспорта. Страны должны также разработать комплекс мер, по сведению к минимуму в случае террористических атак человеческих жертв и ущерба.

Напомним, инициатором объединения усилий по борьбе с терроризмом выступил сегодня именно президент РФ. В.Путин осудил теракты в Лондоне, заявив, что мир должен объединиться против терроризма. "Где бы ни происходили подобные бесчеловечные преступления - в Лондоне, Нью-Йорке, Москве или в других странах, они требуют безоговорочного осуждения и объединения всех цивилизованных стран в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сегодняшнем заявлении президента РФ.

Кроме того, Россия инициировала в свое время Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, и призвала все страны "Восьмерки" принять ее как можно скорее.

Отметим, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после терактов в Лондоне усиливает защиту ядерных материалов. На конференции в Вене представители 89 государств сегодня одобрили поправки к соглашению от 1980г., которое предусматривает усиление охраны обогащенного урана и других опасных ядерных материалов, которые могут быть использованы террористами.

В соответствии с новыми поправками, страны обязуются, в частности, теснее сотрудничать в деле выявления и перехвата похищенных радиоактивных материалов, а также предотвращения последствий диверсий, передает АР. Для вступления новых поправок в силу необходимо, чтобы их ратифицировали две трети из 112 государств, входящих в МАГАТЭ.