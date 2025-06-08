Глава СК раскрыл детали подрывов железнодорожных путей

Исполнители недавних подрывов ж/д путей и моста использовали украинский блок управления Lora, что говорит о причастности спецслужб Украины, заявил Бастрыкин. СК квалифицировал произошедшее как теракты

Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС

Следственный комитет (СК) установил, что при подрывах железнодорожных путей и моста в приграничных регионах использовался блок управления Lora украинского производства, заявил глава СК Александр Бастрыкин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что Lora позволила исполнителям подрывов установить дистанционное управление взрывчаткой на большом расстоянии. «Самое главное в этом случае, что мы установили, что это блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты были произведены украинскими спецслужбами», — сказал глава СК.

Украинские спецслужбы знали, что в Брянской области движется «не военный состав», поэтому в данном случае речь идет о «целенаправленном ударе по гражданскому населению», заключил Бастрыкин.

Вечером 31 мая в результате подрыва обрушился автомобильный мост на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области. С обломками конструкции столкнулся пассажирский поезд Климов — Москва. Жертвами катастрофы стали семь человек, еще более 100 пострадали.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу в результате подрыва. В этот момент по нему следовал грузовой локомотив. Тепловоз и три порожних вагона сошли с рельсов, пострадали три сотрудника РЖД.

5 июня произошел подрыв железнодорожных путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, в результате чего приостанавливалось движение более 20 поездов с юга и на юг России. СК квалифицировал произошедшее как теракты.