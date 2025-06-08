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Военная операция на Украине ,  
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Глава СК раскрыл детали подрывов железнодорожных путей

Бастрыкин: подрыв ж/д инфраструктуры дистанционно осуществили спецслужбы Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Катастрофы поездов в Брянской и Курской областях
Исполнители недавних подрывов ж/д путей и моста использовали украинский блок управления Lora, что говорит о причастности спецслужб Украины, заявил Бастрыкин. СК квалифицировал произошедшее как теракты
Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС
Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС

Следственный комитет (СК) установил, что при подрывах железнодорожных путей и моста в приграничных регионах использовался блок управления Lora украинского производства, заявил глава СК Александр Бастрыкин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что Lora позволила исполнителям подрывов установить дистанционное управление взрывчаткой на большом расстоянии. «Самое главное в этом случае, что мы установили, что это блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты были произведены украинскими спецслужбами», — сказал глава СК.

Украинские спецслужбы знали, что в Брянской области движется «не военный состав», поэтому в данном случае речь идет о «целенаправленном ударе по гражданскому населению», заключил Бастрыкин.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вечером 31 мая в результате подрыва обрушился автомобильный мост на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области. С обломками конструкции столкнулся пассажирский поезд Климов — Москва. Жертвами катастрофы стали семь человек, еще более 100 пострадали.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу в результате подрыва. В этот момент по нему следовал грузовой локомотив. Тепловоз и три порожних вагона сошли с рельсов, пострадали три сотрудника РЖД.

5 июня произошел подрыв железнодорожных путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, в результате чего приостанавливалось движение более 20 поездов с юга и на юг России. СК квалифицировал произошедшее как теракты.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Следственный комитет Александр Бастрыкин подрыв железная дорога Военная операция на Украине
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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